Дзюба рассказал о первой зарплате в "Спартаке"

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о своей реакции на первую зарплату в своей карьере. Об этом сообщает пресс-служба "Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
32-летний форвард начинал играть в футбол в составе московского "Спартака". По его словам, первую зарплату он получил, когда выступал за дублирующий состав красно-белых. Кроме Дзюбы, свои первые деньги в футболе получили еще 13 человек из команды.
Для нас с ребятами это было событие. Когда в первый раз получил зарплату - не помню, 400 или 500 долларов, то подумал: "Ничего себе, за это еще и платят? Ты получаешь деньги за то, что любишь с детства?".
Артем Дзюба, футболист "Зенита"
Напомним, до перехода в "Зенита" Артем Дзюба выступал в "Спартаке". В составе красно-белых нападающий стал серебрянным призером чемпионата России.
Ранее экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко оценил выступление сборной России в первых матчах отбора на ЧМ-2022.
Видео: Twitter / ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге
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