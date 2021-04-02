  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:43
112
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дзюба рассказал о первой зарплате в "Спартаке"

0 0

По его словам, он заработал около 500 долларов.

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о своей реакции на первую зарплату в своей карьере. Об этом сообщает пресс-служба "Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

32-летний форвард начинал играть в футбол в составе московского "Спартака". По его словам, первую зарплату он получил, когда выступал за дублирующий состав красно-белых. Кроме Дзюбы, свои первые деньги в футболе получили еще 13 человек из команды.

Для нас с ребятами это было событие. Когда в первый раз получил зарплату - не помню, 400 или 500 долларов, то подумал: "Ничего себе, за это еще и платят? Ты получаешь деньги за то, что любишь с детства?".

Артем Дзюба, футболист "Зенита"

Напомним, до перехода в "Зенита" Артем Дзюба выступал в "Спартаке". В составе красно-белых нападающий стал серебрянным призером чемпионата России.

Ранее экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко оценил выступление сборной России в первых матчах отбора на ЧМ-2022.

Видео: Twitter / ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Теги: артем дзюба, зарплата, фк зенит, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Семёнов Зинон
Сегодня 17:23

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все  анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии