Дзюба рассказал о первой зарплате в "Спартаке"

По его словам, он заработал около 500 долларов.

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о своей реакции на первую зарплату в своей карьере. Об этом сообщает пресс-служба "Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

32-летний форвард начинал играть в футбол в составе московского "Спартака". По его словам, первую зарплату он получил, когда выступал за дублирующий состав красно-белых. Кроме Дзюбы, свои первые деньги в футболе получили еще 13 человек из команды.

Для нас с ребятами это было событие. Когда в первый раз получил зарплату - не помню, 400 или 500 долларов, то подумал: "Ничего себе, за это еще и платят? Ты получаешь деньги за то, что любишь с детства?". Артем Дзюба, футболист "Зенита"

Напомним, до перехода в "Зенита" Артем Дзюба выступал в "Спартаке". В составе красно-белых нападающий стал серебрянным призером чемпионата России.

Ранее экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко оценил выступление сборной России в первых матчах отбора на ЧМ-2022.

Видео: Twitter / ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге