Объявлены стартовые составы "Зенита" и "Рубина" на матч РПЛ

Игра пройдет 20 сентября. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Совсем скоро в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет матч петербургского "Зенита" с казанским "Рубином". В пресс-службе РПЛ рассказали, в каком составе начнется встреча.

В стартовый состав сине-бело-голубых вошли: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба (капитан команды), Малком.

"Рубин" начнет встречу в следующем составе: Дюпин, Зотов, Уремович (капитан команды), Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.

Игра пройдет на стадионе "Центральный" в Казани. Начало – в 18:30 по московскому времени. Матч "Зенит" – "Рубин" обслужит бригада арбитра Сергея Иванова.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов