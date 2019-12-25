Объявлены стартовые составы "Зенита" и "Рубина" на матч РПЛ

Совсем скоро в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет матч петербургского "Зенита" с казанским "Рубином". В пресс-службе РПЛ рассказали, в каком составе начнется встреча.
В стартовый состав сине-бело-голубых вошли: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба (капитан команды), Малком.
"Рубин" начнет встречу в следующем составе: Дюпин, Зотов, Уремович (капитан команды), Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.
Игра пройдет на стадионе "Центральный" в Казани. Начало – в 18:30 по московскому времени. Матч "Зенит" – "Рубин" обслужит бригада арбитра Сергея Иванова.
Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
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