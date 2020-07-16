Матч "Зенит" – "Рубин" обслужит бригада арбитра Сергея Иванова

Встреча состоится 20 сентября в Казани.

В понедельник, 20 сентября, в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани пройдет матч "Зенита" с "Рубином". Обслуживать игру будет бригада арбитра из Ростова-на-Дону Сергея Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Следить за развитием игры вместе с Ивановым будут его ассистенты – Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный судья – Роман Сафьян (Москва). Главный арбитр ВАР – Алексей Амелин (Тула), также следить за игрой будет его ассистент – Александр Богданов из Вереи.

Последняя встреча сине-бело-голубых с арбитром из Ростова-на-Дону состоялась 26 августа 2021 года, когда сине-бело-голубые обыграли ЦСКА на "Газпром Арене" – 1:0. Также "Зенит" обошел "Ахмат" со счетом 3:1 в 7-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов