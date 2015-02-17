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"Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в шестом туре чемпионата России
Вчера, 22:54
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"Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в шестом туре чемпионата России

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В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с "Ахматом".

Сине-бело-голубые одержали победу над московским ЦСКА в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счётом 1:0. 

Забить единственный мяч в ворота противника удалось лишь в конце матча. На 82-й минуте нападающий Сердар Азмун благодаря голевой передачи Артёма Дзюбы принес победу сине-бело-голубым. Это 100-й гол футболиста за российские команды.

За шесть игр в чемпионате России "Зенит" ни разу не проиграл. Петербургский клуб является лидером в таблице чемпионата, набрав 14 очков. В следующем туре "Зениту" предстоит сыграть с грозненским "Ахматом". ЦСКА же сразится на одном поле с тульским "Арсеналом". 

Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, матч, цска, чемпионат россии
Категории: Новости СПб, Футбол в России и Европе, Лента новостей, Спорт,

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