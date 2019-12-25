"Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

Матчи пройдут с сентября по декабрь.

Стали известны соперники "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов сезона 2021/22. Жеребьевка состоялась 26 августа в Стамбуле.

Команда Сергея Семака сыграет в группе H с "Челси" (Англия), "Ювентусом" (Италия) и "Мальме" (Швеция). Матчи пройдут с сентября по декабрь 2021 года. Команды, которые займут первое и второе место в группе, пройдут в 1/8 финала турнира. Команда, занявшая третье место, сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Матчи группового этапа пройдут 14-15 сентября, 28-29 сентября, 19-20 октября, 2-3 ноября, 23-24 ноября, 7-8 декабря. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Петербурге.

"Челси" – действующий победитель Лиги чемпионов. В финале предыдущего розыгрыша команда обыграла "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Также "синие" стали обладателями Суперкубка УЕФА, одержав победу над "Вильярреалом" - 1:1 (6:5 пен.).

"Ювентус" по итогам прошлого сезона занял четвертое место в Серии А и завоевал Кубок Италии, обыграв в финальном матче "Аталанту" со счетом 2:1.

"Мальме" стал чемпионом Швеции и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя в квалификации "Ригу" (Латвия), "ХИК" (Финляндия), "Рейнджерс" (Шотландия) и "Лудогорец" (Болгария).

Фото: fc-zenit.ru