Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Петербурге в 2022 году

Матч состоится 28 мая 2022 года на стадионе "Газпром Арена". Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге впервые.

В субботу, 17 июля, стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона пройдет в Петербурге. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Матч состоится 28 мая 2022 года на стадионе "Газпром Арена". Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге впервые. Отметим, изначально планировалось, что Северная столица примет финал Лиги чемпионов в 2021 году, но из-за коронавируса игра была перенесена в Порту.

Также УЕФА принял решение, что эстафету проведения финала подхватят в 2023 — Стамбул, в 2024 — Лондон, в 2025 — Мюнхен.

Недавно Piter.tv сообщил, что УЕФА назвал автора лучшего гола чемпионата Европы по футболу. На это звание претендовали десять игроков, чьи забитые мячи были отобраны техническими наблюдателями организации.Лучшим стал гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в матче 1-го тура группового этапа против Шотландии.

Ранее мы писали, что Месси записал видео со словами благодарности своему 100-летнему фанату.

Фото: Pexels