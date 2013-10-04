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Месси записал видео со словами благодарности своему 100-летнему фанату

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Месси поблагодарил пожилого фаната и пожелал всего наилучшего.

Лионель Месси записал видео для своего столетнего фаната. Внук дедушки-болельщика "Барселоны" Эрнана Мастранджело выложил видео с блокнотом. В блокноте тот от руки вел статистику всех голов Месси. Сейчас их 730. 

Ролик быстро стал вирусным, и Месси отреагировал на него, записав фанату видео с добрыми словами. Дедушка и его внук расстрогались до слез, смотря пожелания от своего футбольного кумира. 

В конце июня Месси впервые с 2017 года забил два гола в одном матче за сборную Аргентины.

Видео: Twitter / @AtaqueFutbolero

Теги: лионель месси, месси, фк барселона, футбол
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Футбол в России и Европе, Спорт,

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