Игра Аргентины против Боливии завершилась со счетом 4:1.

Лионель Месси впервые с 2017 года забил два гола в одном матче за сборную Аргентины. Команда футболиста обыграла сборную Боливии во встрече пятого тура группового этапа Кубка Америки. Аргентина смогла реализовать в ворота противников четыре гола, два из которых принадлежат Месси. Боливия отметилась только единственным забитым мячем.

Напомним, что для популярного нападающего игра стала 148-ой в футболке национальной сборной Аргентины. Месси установил рекорд по выходам за за команду. Ранее лидером был защитник Хавьеру Маскерано, который провел в составе сборной 147 игр. Кроме двух забитых голов форвард отметился результативной передачей.

Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного футбольного турнира.

Видео: Twitter / @CopaAmerica