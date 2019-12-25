Футболисты выступят в четвертьфинале Евро-2020 2 июля в Петербурге.

Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного футбольного турнира. Об этом рассказали представители статистической службы Opta. Специалисты уточнили, что команда смогла впервые с 1954 года обойти соперника в 1/8 финала крупного турнира - чемпионата мира или Европы. Тогда футболисты уступили австрийцам с результатом 5:7.

Накануне спортсмены выиграли а матче Евро-2020 у Франции. Игра проводилась в Бухаресте, а завершилась серией пенальти. Счет стал 3:3 (5:4 - по пенальти). Команда из Франции впервые с 2010 года не смогла оказаться в четвертьфинале турнира (чемпионата мира или Европы).

Известно, что в четвертьфинале международного соревнования команда Владимира Петковича сыграет со сборной Испании. Встреча запланирована на 2 июля. Она пройдет в Петербурге.

Швейцария отрыла счет в матче с Францией.

Фото: Pixabay.com