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Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного футбольного турнира
Сегодня, 9:50
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Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного футбольного турнира

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Футболисты выступят в четвертьфинале Евро-2020 2 июля в Петербурге.

Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного футбольного турнира. Об этом рассказали представители статистической службы Opta. Специалисты уточнили, что команда смогла впервые с 1954 года обойти соперника в 1/8 финала крупного турнира - чемпионата мира или Европы. Тогда футболисты уступили австрийцам с результатом 5:7.

Накануне спортсмены выиграли а матче Евро-2020 у Франции. Игра проводилась в Бухаресте, а завершилась серией пенальти. Счет стал 3:3 (5:4 - по пенальти). Команда из Франции впервые с 2010 года не смогла оказаться в четвертьфинале турнира (чемпионата мира или Европы). 

Известно, что в четвертьфинале международного соревнования команда Владимира Петковича сыграет со сборной Испании. Встреча запланирована на 2 июля. Она пройдет в Петербурге.

Швейцария отрыла счет в матче с Францией.

Фото: Pixabay.com

Теги: евро-2020, пенальти, франция, чеомпионат европы, швейцария
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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