"Зенит" обошел "Ахмат" со счетом 3:1 в 7-м туре РПЛ

Вендел получил предупреждение во втором тайме.

На "Газпром Арене" завершился матч "Зенита" с "Ахматом" из Грозного в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Сине-бело-голубые забили два гола соперникам в первом тайме. На девятой минуте счет открыл Вендел, затем на 33-й минуте Александр Ерохин закрепил результат. "Ахмат" ответил голом уже во втором тайме, на 51-й минуте. Отметим, что на позицию голкипера в этом матче вышел новичок "Зенита" Станислав Крицюк.

На 83-й минуте еще один гол команде принес Малком. Ему все-таки удалось принять участие в игре, несмотря на скандал с Бразильской конфедерацией футбола. Напомним, его и Клаудиньо вызвали в сборную Бразилию, однако "Зенит" отозвал их обратно. В Бразилии этим оказались недовольны и направили жалобу в ФИФА. Сначала было решено, что футболисты в качестве наказания петербургского клуба пропустят две игры, но затем вопрос удалось уладить.

Болельщики "Зенита" вывесили баннер, посвященный блокаде Ленинграда. 8-го сентября была памятная дата — 80 лет с начала блокады. Также зрители могли увидеть баннер со словами из песни группы Аквариум "Город золотой".

В этом матче поиграть на поле за "Зенит" успели Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун, Малком, Клаудиньо, Данил Круговой.

Следующая игра в РПЛ у "Зенита" состоится 20-го сентября. Соперником будет "Рубин".

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"