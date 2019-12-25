Чемпионат Бельгии по футболу досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса

Победителем турнира будет признан "Брюгге".

Руковоство Лиги Жюпилер (чемпионат Бельгии по футболу - прим.) приняло решение досрочно завершить сезон 2019/20 в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщило местное издание HLN.

По итогам совещания чемпионом страны будет признан клуб "Брюгге". Команда лидировала в национальном чемпионате отрывом в 15 очков и должна получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. В квалификации турнира согласно текущему турнирному положению команды примет участие "Гент". В Лиге Европы Бельгию представят три клуба - "Стандард", "Шарлеруа" и "Антверпен".

Отметим, что на данный момент не было официального заявления от руководства Лиги Жюпилер касательно досрочного завершения сезона.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии планирую возобновить не раньше июня.

Фото: sport.be