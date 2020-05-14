Аршавин надеется, что сезон РПЛ будет возобновлен

Руководство чемпионата России рассматривает два варианта продолжения турнира.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о шансах возобновить нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Как болельщик и любитель футбола я хочу, чтобы наш чемпионат возобновился. Сделать это будет непросто, нужно утрясти много юридических тонкостей и формальностей. Также необходимо убедить власти, чтобы они разрешили футболу жить. Андрей Аршавин, экс-полузащитник "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее мы писали, что гол Аршавина "Барселоне" выбрали одним из лучших моментов в истории "Арсенала".

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига, Zenit Football Club, ArsenalVideosHD, КраСава