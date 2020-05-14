Гол Аршавина "Барселоне" выбрали одним из лучших моментов в истории "Арсенала"

Полузащитник играл за клуб с 2009 по 2013 год.

Официальный Instagram-аккаунт лондонского "Арсенала" предложил своим подписчикам выбрать лучший момент в истории клуба.

Каждый болельщик мог предложить в Instagram Stories свой вариант. Самыми популярными стали чемпионство "Арсенала" в сезоне 2003/04, возвращение в клуб французского форварда Тьерри Анри в январе 2012 года, а также гол-скорпион экс-нападающего "канониров" Оливье Жиру в матче против "Кристал Пэлас".

Также болельщики вспомнили гол бывшего полузащитника команды Андрея Аршавина в ворота "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2010/11. Он помог "Арсеналу" одержать победу со счетом 2:1. Но в ответной игре каталонский клуб взял реванш (3:1) и прошел в следующий раунд плей-офф.

Напомним, Андрей Аршавин играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 год. В составе "канониров" он провел 145 матчей и забил 31 гол во всех турнирах.

Ранее мы писали, что Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ.

Видео: YouTube / Arsenal

Фото: Instagram / @arsenal