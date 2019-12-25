Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ

Полузащитник играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 года.

Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).

Пятое место занял полузащитник "Зенита" Юрий Жирков, игравший за "Челси". На четвертом месте расположился бывший форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко. Третье место досталось еще одному экс-полузащитнику "Челси", Алексею Смертину. Второе место - у бывшего полузащитника "Арсенала" Андрея Аршавина.

Лидером рейтинга стал Андрей Канчельскис. Полузащитник отыграл четыре года в составе "Манчестер Юнайтед" и стал двукратным чемпионом Англии.

Напомним, Андрей Аршавин играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 года. В составе "канониров" (прозвище команды - прим.) он провел 145 матчей и забил 31 гол во всех турнирах.

Ранее Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре Микеля Артеты в "Арсенале".

Фото: arsenal.com