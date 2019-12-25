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Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре Микеля Артеты в "Арсенале"
Сегодня, 11:07
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Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре Микеля Артеты в "Арсенале"

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Экс-полузащитник возглавил клуб в декабре 2019 года.

Официальный аккаунт "Арсенала" в Instagram опубликовал слова бывшего полузащитника команды Андрея Аршавина про Микеля Артету.

"Микель всегда объяснял нам, как нужно играть. Он делал это в перерыве и после игры. У него свой взгляд на футбол, он работал с лучшими тренерами, и его уважают. Микель изменил "Арсенал" к лучшему", - сказал Аршавин.

Микель Артета играл в "Арсенале" с 2011 по 2016 года. В составе лондонского клуба экс-полузащитник стал двукратным обладателем Кубка Англии. В декабре 2019-го Артета был назначен главным тренером "Арсенала".

Ранее стало известно, что игроки АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом.

Фото: Arsenal.com, Instagram / @arsenal

 

Теги: андрей аршавин, микель артета, фк арсенал, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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