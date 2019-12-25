Игроки АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом

В социальных сетях было опубликовано заявление о создании фонда.

Как сообщает телекомпания Sky Sports, ведущие игроки английской премьер-лиги (АПЛ - прим.) создали фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом - #PlayersTogether.

Главным ициниатором проекта стал капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. Его идею поддержали многие футболисты английский клубов, опубликовал в социальных сетях заявление о начале работы фонда.

"Это критическое время для нашей страны и для Национальной службы здравоохранения, и мы хотим оказать любую возможную помощь. Данная инициатива поможет Национальной службе здравоохранения быстро выделить средства на борьбу с коронавирусом и улучшит благосостояние как медиков, так и пациентов, пострадавших от болезни. Суть #PlayersTogether - в том, что мы, игроки, сотрудничаем, чтобы создать инициативу, отдельную от любых переговоров клубов и лиг", - сообщается в заявлении.

Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что нынешний сезон АПЛ может быть досрочно завершен.

Фото: premierleague.com