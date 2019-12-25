Английская премьер-лига объявит о досрочном завершении сезона

Ранее паузу в чемпионате продлили на неопределенный срок.

Нынешний сезон чемпионата Англии по футболу (АПЛ - прим.) может быть досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба "Удинезе" Пьерпаоло Марино.

"Бельгийская футбольная ассоциация уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В Англии собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень серьезной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займет. Я переживаю за следующие сезоны" - сказал Марино в интервью телеканалу Sportitalia.

Отметим, что владельцами "Удинезе" является семья Поццо, которой также принадлежат акции английского клуба "Уотфорд".

Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в турнирной таблице первое место занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка после 29 игр.

Ранее стало известно, что один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае.

Фото: premierleague.com