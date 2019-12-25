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Один из клубов английской премьер-лиги предложил доиграть сезон в Китае
Сегодня, 11:11
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d_s_sarkisov

Один из клубов английской премьер-лиги предложил доиграть сезон в Китае

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Остальные участники турнира выступили против такого предложения.

Как сообщает портал The Athletic, клубы АПЛ (чемпионат Англии по футболу - прим.) продолжают обсуждать возможность возобновления сезона, приостановленного из-за эпидемии коронавируса до 30 апреля.

Большинство из них выступили с желанием доиграть сезон. Это объясняется тем, что не все участники готовы выплачивать компенсацию телеканалам, если чемпионат будет отменен или завершен досрочно. Представители одного из клубов, чье название источник не разглашает, предложили перенести матчи АПЛ в Китае, где наблюдается спад распространения коронавируса. Остальные участники турнира выступили против такого предложения.

Напомним, руководство чемпионата Англии рассматривает вариант доиграть сезон без зрителей. Для того, чтобы принять такое решение, нужны голоса 14 из 20 клубов.

Ранее стало известно, что четыре клуба АПЛ выступили за отмену нынешнего сезона.

Фото: premierleague.com

Теги: английская премьер лига, китай, коронавирус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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Андреев Александр
Сегодня 13:03

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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