Сезон в английской премьер-лиге могут доиграть без зрителей

Один из главных факторов, который может повлиять на такое решение - это телеправа.

Как сообщает издание The Independent, руководство Премьер-лиги рассматривает возможность проведения оставшихся матчей сезона 2019/20 при пустых трибунах.

Один из главных факторов, который может повлиять на такое решение - это телеправа. Премьер-лига может выплатить телекомпаниям Sky и BT по контракту около 700 миллионов фунтов в том случае, если сезон не будет доигран. Также есть опасения, что клубы могут испытать финансовые проблемы из-за высоких зарплат игроков.

На данный момент руководство ждет, когда утихнет вспышка коронавируса, чтобы начать планировать остаток календаря. Не исключается вариант, при котором сезон может возобновиться в начале июня.

Ранее стало известно, что паузу в АПЛ официально продлили до 30 апреля.

Фото: premierleague.com