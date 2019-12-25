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Пауза в английской премьер-лиге продлится до 30 апреля
Сегодня, 16:16
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arteliseev

Пауза в английской премьер-лиге продлится до 30 апреля

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Об этом сообщила пресс-служба турнира на официальном сайте.

Футбольная ассоциация Англии, а также руководство Премьер-лиги, Английской футбольной лиги и женской профессиональной ассоциации приняли решение продлить паузу во всех турнирах до 30 апреля.

Информацию подтвердила пресс-служба АПЛ, опубликовав заявление на официальном сайте турнира. Согласно заявлению, "в связи с распространением коронавируса для Премьер-лиги остается в приоритете здоровье и благополучие игроков, тренеров и рабочего персонала всех клубов".

Согласно правилам футбольной ассоциации Англии, нынешний сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако из-за эпидемии коронавируса руководство решило продлить сроки сезона.

Ранее мы писали о том, что клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.

Фото: premierleague.com

Теги: английская премьер лига, коронавирус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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