Пауза в английской премьер-лиге продлится до 30 апреля

Футбольная ассоциация Англии, а также руководство Премьер-лиги, Английской футбольной лиги и женской профессиональной ассоциации приняли решение продлить паузу во всех турнирах до 30 апреля.
Информацию подтвердила пресс-служба АПЛ, опубликовав заявление на официальном сайте турнира. Согласно заявлению, "в связи с распространением коронавируса для Премьер-лиги остается в приоритете здоровье и благополучие игроков, тренеров и рабочего персонала всех клубов".
Согласно правилам футбольной ассоциации Англии, нынешний сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако из-за эпидемии коронавируса руководство решило продлить сроки сезона.
Ранее мы писали о том, что клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.
Фото: premierleague.com
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