Пауза в английской премьер-лиге продлится до 30 апреля

Об этом сообщила пресс-служба турнира на официальном сайте.

Футбольная ассоциация Англии, а также руководство Премьер-лиги, Английской футбольной лиги и женской профессиональной ассоциации приняли решение продлить паузу во всех турнирах до 30 апреля.

Информацию подтвердила пресс-служба АПЛ, опубликовав заявление на официальном сайте турнира. Согласно заявлению, "в связи с распространением коронавируса для Премьер-лиги остается в приоритете здоровье и благополучие игроков, тренеров и рабочего персонала всех клубов".

Согласно правилам футбольной ассоциации Англии, нынешний сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако из-за эпидемии коронавируса руководство решило продлить сроки сезона.

Ранее мы писали о том, что клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.

Фото: premierleague.com