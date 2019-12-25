Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

Пауза в чемпионате Англии продлится до 3 апреля.

По информации Daily Mail, клубы английской премьер-лиги могут отказаться от возобновления сезона, приостановленного из-за эпидемии коронавируса.

Некоторые руководители команд переживают за текущую форму своих игроков. Есть большой риск, что по окончании паузы могут заболеть другие футболисты, если эта проблему не решат в ближайшее время. На данный момент коронавирус был обнаружен у футболистов "Челси" и "Лестера", а также у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты. Пауза в чемпионате Англии продлится до 3 апреля.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к болельщикам с призывом "поставить здоровье на первое место".

Фото: premierleague.com