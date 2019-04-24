Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить друг друга. Сегодня футбол не важен вообще. Нам не хочется играть перед пустыми трибунами. И мы не хотим, чтобы турниры приостанавливали. Но если это поможет хотя бы одному человеку остаться здоровым, мы сделаем это без вопросов. Поставьте здоровье на первое место. Позаботьтесь о себе и позаботьтесь друг о друге" - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".