Четыре клуба английской премьер-лиги выступают за отмену сезона

А клубы из верхней части таблицы против такого решения.

Как сообщает британское интернет-издание The Independent, четыре клуба из нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии выступают за отмену сезона в связи с эпидемией коронавируса.

Против этого решения, в свою очередь, выступают команды из верхней части таблицы, которые претендуют на еврокубковые места. Руководство АПЛ также рискует с отменой сезона. В таком случае, командам придется выплатить телекомпаниям неустойку по контрактным обстоятельствам. Суммарно все участники потеряют около 1,2 миллиарда фунтов, если результаты сезона будут аннулированы. Значительная часть потерь будет на счету команд, которые находятся в зоне вылета.

Отметим, что руковоство АПЛ не имеет права самостоятельно принять решение об отмене результатов. Для этого ей необходимо согласие английской футбольной ассоциации и руководства футбольной лиги.

Ранее мы писали о том, что клубы АПЛ выступали за отмену нынешнего сезона и его переигровку.

Фото: premierleague.com