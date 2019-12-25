Клубы английской премьер-лиги выступают за отмену нынешнего сезона

Они готовы переиграть чемпионат в следующем сезоне.

Как сообщает портал The Athletic, некоторые клубы английской премьер-лиги (АПЛ - прим.) выступают за немедленную остановку сезона и его переигровку в будущем.

На прошлой неделе прошла встречах представителей 20 клубов чемпионата. По ее итогам было решено, что сезон должен быть доигран. Однако сейчас, по информации источника, мнение некоторых клубов изменилось. У них появились сомнения в том, что сезон получится доиграть. На данный момент нет конкретной информации, кто из клубов выступает против возобновления сезона.

Также есть мнение, что играть при пустых трибунах во время пандемии коронавируса будет неверно с этической точки зрения. Для того, чтобы принять окончательное решение, нужны голоса 14 из 20 клубов.

Напомним, руководство чемпионата Англии рассматривает вариант доиграть сезон без зрителей.

Ранее появилась информация, что сезон в АПЛ не возобновится в конце апреля.

Фото: premierleague.com