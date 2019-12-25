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Сезон в английской премьер-лиге не возобновится в конце апреля
Сегодня, 20:11
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d_s_sarkisov

Сезон в английской премьер-лиге не возобновится в конце апреля

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На следующей неделе будет объявлена новая дата.

По информации издания Daily Mail, чемпионат Англии по футболу не будет возобновлен 30 апреля.

Клубы английской футбольной лиги (EFL - прим.) уже были проинформированы о том, что из-за кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, будет невозможно продолжить сезон в конце апреля, как планировали ранее.

Ожидается, что новую дату возобновления сезона объявят на следующей неделе после встречи представителей АПЛ с клубами низших дивизионов.

Ранее стало известно, что нынешний сезон в АПЛ могут доиграть без зрителей.

Фото: premierleague.com

Теги: английская премьер лига, коронавирус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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