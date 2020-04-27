Руководство РПЛ сообщило, что будет в случае невозможности доиграть сезон

В таком случае количество участников следующего розыгрыша чемпионата России увеличится.

Как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) на официальном сайте, по итогам совещания руководства турнира и Российского футбольного союза с клубами были предложены варианты, связанные с возможностью доиграть сезон.

Если чемпионат будет доиграна до конца, то по итогам сезона РПЛ покинут два клуба без стыковых матчей. Вместо них выйдут две лучшие команды Первенства ФНЛ. Они должны будут соответствовать критериям лицензирования

В том случае, если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, к 16 клубам на один розыгрыш добавятся два лучших клуба ФНЛ, также соответствующие критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 пройдет без матчей на Кубок России. По его итогам РПЛ вернется к прежнему формату - 16 команд.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее стало известно, что руководство РПЛ рассматривает два варианта возобновления сезона.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига