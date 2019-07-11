Радимов рассказал о тренерской работе в "Зените-2"

Он возглавляет фарм-клуб сине-бело-голубых с 2018 года.

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью испанскому изданию Marca рассказал о главных аспектах своей работы в клубе.

Я получаю удовольствие от работы с молодежью — парням от 16 до 20 лет. Моя цель заключается в следующем - сформировать их так, чтобы они попали в первую команду, хоть мы и знаем, что это сложно. Мне нравится атакующий футбол, мы стараемся прессинговать и рисковать. Если хочешь чего-то достичь, то без риска не обойтись, даже если это может привести к ошибкам. Владислав Радимов, главный тренер "Зенита-2"

Напомним, Владислав Радимов возглавлял "Зенит-2" с 2013 по 2017 год. Под его руководством фарм-клуб сине-бело-голубых в сезоне 2014/15 пробился в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В сентябре 2018-го Радимов снова стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне Первенства ПФЛ "Зенит-2" набрал 32 очка после 17 матчей и занимает третье место в турнирной таблицы зоны "Запад".

Ранее Владислав Радимов подверг критике нападающего московского "Спартакак" Александра Соболева.

Фото: fc-zenit.ru