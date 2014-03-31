Радимов опроверг информацию о драке на Московском вокзале в Петербурге

Он заявил, что его пытались спровоцировать. Однако после истории с Кокориным и Мамаевым, он не позволил этого сделать.

Бывший футболист "Зенита", а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов опроверг сообщения СМИ о том, что он подрался на Московском вокзале в Петербурге. Об этом пишут РИА Новости.

О драке на Московском вокзале сообщал Telegram-канал "112". Радимов якобы вступил в конфликт, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Спортсмен заявил, что его пытались спровоцировать. Однако после истории с Кокориным и Мамаевым, он не позволил этого сделать.

Произошел небольшой конфликт словесный. Не было никакой драки. Ни с кем мы не дрались, потому что я научен горьким опытом других людей. Отметил Радимов

Ранее мы публиковали видео избиения медиадиректора "Спартака".

Фото: fc-zenit.ru