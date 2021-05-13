Подозреваемый задержан.

Опубликовано полное видео избиения медиадиректора "Спартака". Ролик размещен на официальном канале правоохранительных органов. Об инциденте с избиением Антона Фетисова стало известно вечером 10 мая. Мужчину госпитализировали после полученных травм в реанимационное отделение. После пациента перевели в обычную палату.

Днем 12 мая полиция задержала подозреваемого в нападении. Его уже опознал сам Фетисов. В преступлении обвиняется Жафяр Боровков. Против него следствием возбуждено уголовное дело. В МВД будут ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.

Задержан мужчина, избивший в баре директора "Спартака" Антона Фетисова.

Видео: МВД России