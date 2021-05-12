Задержан мужчина, избивший в баре директора "Спартака" Антона Фетисова

В преступлении обвиняется 32-летний уроженец Пензы.

Задержан мужчина, избивший в баре директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом рассказали правоохранительные органы. По информации от сотрудника полиции, подозреваемым оказался 32-летний монтажник коммунального предприятия по фамилии Боровков. Мужчина переехал в российскую столицу из Пензы.

Напомним, что преступление совершено 10 мая, когда Антон Фетисов вместе с женой покидал бар "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. Он заметил, что неизвестный ему мужчина бьет человека. Представитель "Спартака" вступился за пострадавшего. В результате злоумышленник ударил Фетисова в область виска. Оперативники подозревают, что у преступника был на руке кастет. После удара Фетисов упал на асфальт и ударился головой о бордюр.

Пациента доставили в больницу Иноземцева. Сейчас он проходит лечение в частной клинике.

Видео: TG / Life Shot