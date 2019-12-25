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В Москве избили медиадиректора "Спартака"
Сегодня, 11:20
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phil_k

В Москве избили медиадиректора "Спартака"

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У него диагностирована ЧМТ.

На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова произошло нападение. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-атташе клуба Ярослава Кулемина.

По его словам, нападение было совершено вечером 10 мая. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, Фетисов пытался разнять дерущихся мужчин. 

Также сообщается, что у Фетисова медики диагностировали черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее Борис Миронов был назначен главным тренером хоккейного "Спартака".

Фото: pixabay.com

Теги: антон фетисов, спартак, ярослав кулемин
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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