Экс-тренер "Монако" Жардим может возглавить "Спартак"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить московский "Спартак". Об этом сообщил футбольный агент Деннис Лахтер в интервью порталу "Рейтинг Букмекеров".
По его словам, португальский специалист является "сильной кандидатурой" на пост главного тренера красно-белых. После ухода из "Монако" в декабре 2019-го Жардим ни с кем не работал и готов принять новый вызов.
Жардим смотрит игры "Спартака". Если клубу он интересен, могу его привести.
Деннис Лахтер, футбольный агент
Под руководством Леонарду Жардима "Монако" стал чемпионом Франции в сезоне 2016/17.
Ранее защитник "Зенита" Ловрен рассказал, как попробовал борщ с водкой.
Видео: YouTube / Canal11, Sinal TV, France 3 Provence-Alpes-Côte d"Azur
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все