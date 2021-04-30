Экс-тренер "Монако" Жардим может возглавить "Спартак"

Португалец следит за играми красно-белых.

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить московский "Спартак". Об этом сообщил футбольный агент Деннис Лахтер в интервью порталу "Рейтинг Букмекеров".

По его словам, португальский специалист является "сильной кандидатурой" на пост главного тренера красно-белых. После ухода из "Монако" в декабре 2019-го Жардим ни с кем не работал и готов принять новый вызов.

Жардим смотрит игры "Спартака". Если клубу он интересен, могу его привести. Деннис Лахтер, футбольный агент

Под руководством Леонарду Жардима "Монако" стал чемпионом Франции в сезоне 2016/17.

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Видео: YouTube / Canal11, Sinal TV, France 3 Provence-Alpes-Côte d"Azur