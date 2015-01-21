Борис Миронов назначен главным тренером хоккейного "Спартака"

С ним подписали контракт на два сезона.

Хоккейный "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды Бориса Миронова.

49-летний специалист сменил на этом посту Олега Знарка, который покинул красно-белых после двух лет работы. Контракт Миронова с красно-белыми рассчитан на два сезона.

Ранее он возглавлял клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия", с которым завоевал Кубок Харламова в сезоне 2016/17. Последним местом работы Миронова был "Нефтехимик" из Нижнекамска.

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Видео: YouTube / ХК "Спартак" Москва