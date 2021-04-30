"Армейцы" набрали 15% голосов.

Московский ЦСКА назван самым популярным хоккейным клубом в России. Об этом сообщает ВЦИОМ согласно данным опроса.

"Армейский" клуб набрал 15% голосов. Второе место занял "Спартак", набравший 4%. Обладатель Кубка Гагарина, омский "Авангард", замкнул тройку популярных клубов - 3%. В топ-5 рейтинга также вошли казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, набравшие по 3% голосов.

В опросе ВЦИОМ принимали участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. 40% опрошенных людей заявили, что не следят за выступлением российских хоккейных клубов.

Ранее мы сообщали, что четыре гола Мичкова принесли сборной России победу над Германией.

Видео: YouTube / CSKAHockey