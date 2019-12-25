Четыре гола Мичкова принесли сборной России победу над Германией

Россия выиграла у ФРГ в групповом этапе ЧМ среди юниоров.

Четыре гола российского спортсмена Матвея Мичкова принесли сборной России победу над Германией на групповом этапе Юниорского чемпионата мира. Известно, что хоккеист произвел гол в стиле "лакросс". Он отметился на 21-ой минуте игры, сделав счет 2:0 в пользу РФ.

На данном турнире это уже второй случай, когда хоккеист реализовал гол в стиле "лакросс". Первым автором подобной шайбы стал защитник Дмитрий Кузьмин, представляющий команду из Белоруссии. Он забил шайбу во время матча против Швейцарии. Игра завершилась с результатом 7:1.

Напомним, что Мичкову 16 лет. Он выступает за СКА-1946. В прошлом сезоне Молодежной хоккейной лиги спортсмен набрал 56 очков. Ему удалось побить бомбардирский рекорд Никиты Кучерова среди игроков, не достигших 17 лет.

"Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина.

Фото: Pixabay.com