Радимов подверг критике форварда "Спартака" Соболева

Он уверен, что игрока ждет место на скамейке по окончании паузы в РПЛ.

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в своем Twitter-аккаунте прокомментировал интервью нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. В интервью YouTube-каналу "КраСава" футболист рассказал о сравнениях с Артемом Дзюбой, а также подверг критике бывшего главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Тихонова.

Ну что, красно-белые? Завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов у него не тот, сам он первый после Дзюбы и Кокорина. Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ — место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира? Владислав Радимов, главный тренер "Зенита-2"

Напомним, в январе 2020 года Александр Соболев перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата — 10 голов. Артем Дзюба лидирует в рейтинге — 13 голов.

Ранее Владислав Радимов поделился мнением о шансах Артема Дзюбы заиграть в итальянском "Лацио".

Фото: fc-zenit.ru