Форвард "Спартака" Соболев рассказал о сравнениях с Дзюбой

Оба игрока входят в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России.

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью YouTube-каналу "КраСава" рассказал о своем отношении к форварду "Зенита" Артему Дзюбе.

К Дзюбе я никак не отношусь, нейтрально. Мне не нравится, что меня сравнивают с ним в игровом плане. Мы с ним разные футболисты, я не такой высокий, как кажется. Как бы я расставил лучших игроков в тройке Дзюба-Кокорин-Соболев? Первый — Дзюба, он сейчас лучший в плане статистики и по игре. Потом идет Кокорин, а потом я. Но они уже старичики, если смотреть в будущее, дальше посмотрим, как сложится. Александр Соболев, нападающий "Спартака"

Напомним, в январе 2020 года Александр Соболев перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата — 10 голов. Артем Дзюба лидирует в рейтинге — 13 голов.

Ранее стало известно, что президент РФС Александр Дюков настроен возобновить сезон РПЛ. В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Видео: YouTube / КраСава