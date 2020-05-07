Президент РФС Дюков настроен возобновить сезон РПЛ

Окончательное решение могут принять 12 мая.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в своем Telegram-канале поделился информацией касательно возможного возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, президент РФС Александр Дюков заинтересован в продолжении сезона и готов сделать все необходимое, чтобы доиграть оставшиеся туры чемпионата. Такого же мнения придерживается глава РПЛ Сергей Прядкин.

С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку. Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ"

Также Арустамян отметил, что итоговое решение по возобновлению чемпионата России будет принимать РФС. Однако многие клубы поддерживают идею досрочно завершить его.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее мы писали, что решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига