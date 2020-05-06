Решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая

Большинство клубов хотят, чтобы турнир был досрочно завершен.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая.

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) предоставили свои идеи по возобновлению турнира для рассмотрения на уровне органов управления. Большинство из них не хотят доигрывать и поддерживают идею досрочно завершить сезон. Против такого решения выступают "Зенит", "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА.

Окончательное решение будет принято на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая.

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига