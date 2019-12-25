Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов считает, что Артем Дзюба может заиграть в "Лацио"

По его словам, для форварда это последний шанс уехать играть за границу.

Бывший полузащитник "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал информацию об интересе итальянского "Лацио" к нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе.

"Если "Сельта" пригласила Федора Смолова, то почему бы "Лацио" не взять Дзюбу? Команда крепкая, играющая, между прочим, идет на втором месте, лишь на очко отставая от "Ювентуса". Думаю, "Лацио" он бы пригодился. Конечно, в Италии придется доказывать все с нуля. Но у Дзюбы есть опыт, здоровье, с мотивацией порядок. Года два на высоком уровне может спокойно поиграть. Дальше будет сложнее. Если летом не рискнет, за границу уже не уедет. Имею в виду топ-лигу, а не Китай или США. Правда, Дзюба и "Зениту" нужен, такого игрока терять никто не хочет", - сказал Радимов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

14 февраля издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что "Лацио" хочет приобрести Артема Дзюбу. Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи и сказал, что клуб не собирается продавать форварда.

Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Ранее портал Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро.

Фото: fc-zenit.ru