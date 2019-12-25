Радимов назвал главную проблему "Зенита" в РПЛ

Сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице.

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов назвал главную проблему сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал в интервью "РБ Спорт".

По словам экс-футболиста, он не понимает, почему некоторые футболисты "Зенита" проводят некоторые матчи на высшем уровне, а на других матчах "думают, что мяч сам залетит в чужие ворота". Радимов напомнил, что из-за потерянных очков в домашних матчах против "Акрона" и "Крыльев Советов" команда не смогла защитить чемпионский титул.

Поэтому "Зенит" и не лидирует. Почему они делят игры на такие проходные и важные, я понять, честно скажу, затрудняюсь даже теперь. Владислав Радимов, экс-футболист "Зенита"

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 30 очко после 15 туров. Первое место делят "Краснодар" и ЦСКА, набравшие по 33 очка.

Фото: fc-zenit.ru