Аршавин заявил, что состав "Зенита" становится хуже

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что состав сине-бело-голубых становится хуже. Об этом он заявил "РИА Новости".
По словам экс-футболиста, нынешней команде не хватает глубины состава. Он подчеркнул, что по этой причине "Зенит" сейчас не лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сейчас у "Зенита", по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте.
Андрей Аршавин, экс-игрок "Зенита"
В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 30 очко после 15 туров. Первое место делят "Краснодар" и ЦСКА, набравшие по 33 очка.
Ранее Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит".
Фото: fc-zenit.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все