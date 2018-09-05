  1. Главная
Аршавин заявил, что состав "Зенита" становится хуже
Сине-бело-голубые идут на третьем месте в РПЛ.

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что состав сине-бело-голубых становится хуже. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам экс-футболиста, нынешней команде не хватает глубины состава. Он подчеркнул, что по этой причине "Зенит" сейчас не лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Сейчас у "Зенита", по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте.

Андрей Аршавин, экс-игрок "Зенита"

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 30 очко после 15 туров. Первое место делят "Краснодар" и ЦСКА, набравшие по 33 очка.

Фото: fc-zenit.ru

