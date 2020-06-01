"Зенит" продлил контракт с Семаком

Он возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года.

Пресс-служба "Зенита" на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

Новое соглашение с главным тренером сине-бело-голубых подписано по схеме "2+1". Финансовые детали сделки неизвестны.

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал о новом контракте Сергея Семака.

Видео: YouTube / Diplomatrutube, Zenit Football Club