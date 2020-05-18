  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:47
37
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Гендиректор "Зенита" рассказал о новом контракте Семака

0 0

Его собираются заключить в ближайшие дни.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью изданию "Спорт уик-энд" рассказал о переговорах с главным тренером Сергеем Семаком о новом контракте.

Противоречий во время переговоров как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно мы подпишем новое соглашение до истечения срока нынешнего контракта. И оно будет не на один год.

Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Видео: YouTube / Diplomatrutube, Zenit Football Club

Теги: александр медведев, сергей семак, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии