Семак рассказал о будущем Кокорина в "Зените"

Контракт форварда с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в прямом эфире Instagram-аккаунта телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающего Александра Кокорина, который играет за "Сочи" на правах аренды.

Между руководством клуба и игроком было достигнуто соглашение об аренде до конца сезона. Надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть Кокорина в нашей команде. У него, насколько я знаю, тоже есть желание играть. Сергей Семак, главный тренер "Зенит"

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог "Сочи" выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин останется в "Сочи" до конца нынешнего сезона РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru