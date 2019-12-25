Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона РПЛ

По окончании аренды будет решен вопрос о будущем форварда.

Нападащий "Зенита" Александр Кокорин останется в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Также он сказал, что по окончании аренды будет решен вопрос о его будущем в клубе. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца.

Ранее стало известно, что "Зенит" не вел переговоров с Кокориным о новом контракте.

Фото: VK / @pfcsochi