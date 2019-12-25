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Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона РПЛ
Сегодня, 17:13
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Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона РПЛ

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По окончании аренды будет решен вопрос о будущем форварда.

Нападащий "Зенита" Александр Кокорин останется в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Также он сказал, что по окончании аренды будет решен вопрос о его будущем в клубе. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истекает этим летом. 

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца.

Ранее стало известно, что "Зенит" не вел переговоров с Кокориным о новом контракте.

Фото: VK / @pfcsochi

 

 

Теги: александр кокорин, александр медведев, российская премьер лига, фк зенит, фк сочи
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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