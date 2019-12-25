"Зенит" не вел переговоров с Кокориным о новом контракте

Летом игрок может получить статус свободного агента.

Как сообщает портал Bobsoccer.ru, будущее форварда "Зенита" Александра Кокорина, выступающего на правах аренды в "Сочи", остается неизвестным.

Игрок находится в Сочи и с ним пока никто не вел переговоров о новом контракте, который истекает в конце июня 2020 года. Также источник подтвердил информацию об интересе европейских клубов к нападающему.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца.

Ранее форвард "Сочи" Александр Карапетян оценил шансы Кокорина заиграть в "Роме".

Фото: fc-zenit.ru