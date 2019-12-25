Форвард "Сочи" Карапетян оценил шансы Кокорина заиграть в "Роме"

По слухам, в услугах российского нападающего заинтересованы итальянские клубы.

Нападающий "Сочи" и сборной Армении по футболу Александр Карапетян в интервью изданию "Российская газета" поделился мнением об игре своего одноклубника Александра Кокорина.

Саша напоминает изголодавшегося льва, тигра. Он хочет всем доказать, на что способен. Сможет ли он заиграть в "Роме"? Я уверен в этом на все 100. Кокорин бы помог любой европейской команде. У него есть уровень, характер. Александр Карапетян, нападающий "Сочи"

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца.

Напомним, Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона чемпионата России. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. По слухам, в услугах Кокорина заинтересованы итальянские клубы. Сам игрок говорил о желании стать футболистом "Ромы".

Ранее Александр Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке с генетическим заболеванием.

Фото: pfcsochi.ru