Александр Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке с генетическим заболеванием

Ранее стало известно, что форвард перевел миллион рублей.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост с призывом помочь девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которая нуждается в лечении из-за спинальной мышечной атрофии (СМА - прим.)

Кокорин запустил челлендж, в котором призвал 300 игроков Российской премьер-лиги отправить по 300 тысяч рублей, чтобы помочь девочке собрать необходимую сумму на лекарство. Он отметил, что СМА - один из самых страшных диагнозов, а лекарство стоит 2 125 000 долларов. Сам форвард уже перевел на лечение миллион рублей.

Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. 163 миллиона нужно, а всем миром собранно уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас 3 недели. Александр Кокорин, нападающий "Сочи"

Напомним, Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона чемпионата России. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Ранее экс-главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что Александр Кокорин должен покинуть клуб.