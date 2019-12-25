Кадровый дефицит: Piter.TV узнал, сколько предлагают дворникам в Петербурге в феврале

Мы проанализировали популярные сервисы по поиску работы и выяснили, где предлагают доход выше по городу.

На заседании в Законодательном Собрании Петербурга вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что с 1 июля текущего года у дворников вырастут заработные платы. Их ожидает повышение в доходе до 62,5 тыс. рублей. Разумеется, речь идет о сотрудниках ручного труда, работающих на городские службы.

С осени 2024 года периодически в инфополе Северной столицы звучали заявления от властей о том, что доход дворников увеличился или увеличится в ближайшем будущем. С чем же это связано?

О кадровом кризисе в сфере ЖКХ Петербурга рассказывал губернатор Александр Беглов. В ноябре он сослался на низкие зарплаты и недофинансирование отрасли. Игнорирование проблемы, по его словам, может привести к тому, что через 2-3 года некому будет обслуживать территории. А председатель Жилищного комитета города Денис Удод связывал тенденцию с оттоком мигрантов.

Так или иначе, Смольный видит недочет, в частности, в уровне зарплаты у дворников. В течение нескольких лет занятые в подрядных организациях и управляющих компаниях сотрудники получали порядка 36 тыс. рублей. Так, к июлю их доход вырастет на 77%. Администрация города уверяет, что "изменения помогут привлечь новых работников и улучшить качество уборки".

Дефицит дворников привел к тому, что парламент призадумался о привлечении к уборке тротуаров студентов: Петербург планирует заключать дополнительные контракты для привлечения рабочих рук. Подобная практика существовала в советские годы. Вопрос все еще остается открытым, но инициатива уже прозвучала.

Что же сейчас предлагает рынок труда дворникам? По ключевому слову "дворник" на hh.ru выдается 1,3 тыс. вакансий. Среди работодателей – городские казенные учреждения, районные отделения занятости населения, больницы и поликлиники, детские сады, школы и частники. В среднем, обещают от 50 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день с классическим графиком 5/2 (взяты несколько уровней зарплат – самые маленький, средний и высокий по Северной столице).

Например, ГКУ "Жилищное агентство Невского района Петербурга" заплатит специалисту 60-90 тыс. рублей, опыт работы не требуется. В ГКУ "Жилищное агентство Курортного района Петербурга" можно заработать от 59 тыс. рублей в месяц. Опыт тоже не нужен, график – 2/2. В ГБУЗ "Городская поликлиника №106" доход составит от 35 тыс. рублей. Интересное замечание: почти каждая вакансия для работников "на город" без откликов. Приложение сервиса предлагает "откликнуться первым".

Скриншот: hh.ru

Что же предлагают компании? Мясоперерабатывающий завод ООО "Мит Стар" обещает от 65 тыс. рублей "на руки" ежемесячно, график – 6/1, довольно много "плюшек", одна из них – "возмещение налогов по патентам иностранным гражданам". А ГК "ИнтерКлининг", предоставляющая клининговые услуги, заплатит от 75 тыс. рублей, рабочий день длится 11 часов. На этом предложении уже 21 отклик. В ГК "Дельта" получится заработать 60-75 тыс. рублей. Вакансией заинтересовались 11 человек.

Скриншот: hh.ru

Есть предложение от Евгении Верстияк, указано, что оно – "проект". Доход составит до 90 тыс. рублей, и на этой вакансии уже 53 отклика. Можно сделать вывод: люди смотрят на уровень заработка при выборе рабочего места. Те, кто обещают 40-60 тыс. рублей, остаются без обратной связи.

Скриншот: hh.ru

Проверим портал rabota.ru. Сервис показывает 22 вакансии, все – ООО, ОАО и ИП. С таким количеством предложений реально посчитать точный средний доход. Получилось 64,3 тыс. рублей. Почти половина вакансий доступна для пенсионеров, еще несколько компаний приглашают студентов и людей с инвалидностью.

Кто-то обещает хорошие бонусы. К примеру, в ООО "Иней" (это мясоперерабатывающий завод) ожидаются бесплатное питание, подарки, скидки на фирменную продукцию, премии и даже подарок за друга – 30 тыс. рублей. Некоторые организации требуют опыт – от 1 года до 3 лет.

Скриншот: rabota.ru

Итак, здесь можно проследить следующую тенденцию: средняя зарплата выше, чем на hh.ru, а также больше дополнительных "приятностей". При этом самих предложений меньше, и все они от частников.

На сервисе по поиску работы SuperJob 25 вакансий для дворников. Здесь в основном приглашают соискателей без опыта. Тоже получится посчитать средний доход: он составляет 49,5 тыс. рублей. Часть компаний предлагает оплату по дням либо сдельную или вахтовый метод работы – предоставляется жилье. Присутствуют вакансии от государственных учреждений – школ и ГУП "Горэлектротранс". Сделаем акцент на них.

В ГБОУ СОШ №375 на проспекте Кузнецова будут платить 30-35 тыс. рублей, требуется высшее образование. В "Горэлектротрансе" обещают зарплату в размере от 27,1 тыс. до 35 тыс. рублей и "материальную помощь в различных жизненных ситуациях", "меры материальной поддержки и адаптации для молодых специалистов", возможность получить высшее или среднее профессиональное образование за счет предприятия.

Скриншот: superjob.ru

В ООО "Трис" ежемесячный доход 110-140 тыс. рублей, в "КИТ-Клининге" – 75-100 тыс. рублей, в ГК "ЛСР" – 70 тыс. рублей. Везде полный рабочий день.

Скриншот: superjob.ru

Судя по открытым предложениям для сотрудников ручного труда, в условиях дефицита кадров компании предлагают большую зарплату, чем госучреждения. При этом вторые тоже повышают доход, как мы писали ранее. Кроме того, обещаются вполне лояльные условия работы и бонусы.

Главное фото: Piter.TV